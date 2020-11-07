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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gercüş’te gıda zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Gercüş’te gıda zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Hastanede sevk görüntüsü

( BATMAN ) BATMAN

Gıda Zehirlenmesi Engelli Çocuk Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 


- Batman’ın Gercüş ilçesinde aynı aileden 3 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlardan biri hayatını kaybederken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. Olay Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Yassıca köyünde bir aile akşam yemeğinde pilav ve tavuk yedikten sonra fenalaşarak zehirlendi. Zehirlendiğini fark eden Adil Akburak, 112 acil ekiplerini arayarak durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek burada yapılan müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fahriye Akburak(55) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehirlenme dolayısıyla ölen Fahriye Akburak otopsi için Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Ölen kadının eşi Adil Akburak(51) ve 26 yaşındaki engelli çocukları Savaş Akburak'ın ise durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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