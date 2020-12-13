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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Gercüş’te cadde ve sokaklar boş kaldı

Gercüş’te cadde ve sokaklar boş kaldı

sokak ve caddelerin bomboş olan görüntüsü

( BATMAN ) BATMAN

Hafta Sonu Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Irak 


- Batman’ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona Virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Gercüşlüler, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Vatandaşların, yapılan uyarıları dikkate aldığı ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle ilçenin en kalabalık noktaları olan Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu bulvarı, Mehmet Nuri Kaya Caddesi ile ana arterler boş kalırken, polis ekipleri de denetimlerine ara vermeden devam etti.
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