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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Gercüş’te beton mikseri devrildi

Gercüş’te beton mikseri devrildi

Olay yeri

İnşaat Alanı Beton Mikseri 

-yan yatan beton mikseri
-görüntü detayı

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde bir inşaat alanına beton döken mikser devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nuri Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şoförün ismi öğrenilmeyen 47 LB 405 plakalı beton mikseri, inşaata beton dökerken, yerin engebeli olması sonucu inşaat alanına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (SÖ-YRT
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