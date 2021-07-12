Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Gerçeği aratmayan afet hazırlık tatbikatı nefes kesti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gerçeği aratmayan afet hazırlık tatbikatı nefes kesti

Gerçeği aratmayan afet hazırlık tatbikatı nefes kesti

Tatbikattan farklı açılardan görüntü

Kurtarma Tatbikatı Yangın Tatbikat Yangın Tatbikatı Yangına Müdahale 

-Dışarıya toplanılmasından görüntü
-Eğitmenin konuşmasından görüntü
-Yangın söndürmeden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yangın konusunda herhangi bir afet karşısında hazır olunması için gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde düzenlenen tatbikat kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi tarafından personele yangın eğitimi verildi.
Eğitimde; yanma, yangın, yanıcı maddeler, yangın çıkış nedenleri, yangın söndürme maddeleri ve usulleri ile yangın esnasında yapılacaklar, yangında insan ve eşya kurtarma, ilk yardım ve acil tahliye konularında bilgi verildi.
Tüm çalışanların bulunduğu geniş katılımlı tatbikat siren seslerinin duyulmasıyla başladı.
Bina kısa sürede boşaltılırken, yaralı kurtarma tatbikatı da gerçekleştirildi.
Ayrıca yangına müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda uygulamalı eğitim de verildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, ulaşım sektörünün yangın konusunda risk barındıran meslek gruplarından biri olduğunu belirtti.
Gerek yangın gerekse afetlere karşı he zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Gökoğlan, "Verimli, gerçeği aratmayan güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
(FP-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı