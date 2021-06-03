Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’la görüştü

- Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’la görüştü

- Selçuk Bayraktaroğlu ile Zakir Hasanov arasında gerçekleştirilen görüşmeden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Alışveriş Başsağlığı Saygı Duruşu Askeri Eğitim Askeri Tatbikat 


- Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri işbirliğinin artırılması perspektifleri görüşüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşliğe dayandığını vurgulayan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, savunma gücünü artırmak için Türkiye ile askeri, askeri-teknik ve askeri eğitimde işbirliğinin artırıldığını ve bunun bölgedeki istikrarın sağlanmasındaki kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Karabağ’daki savaşın Azerbaycan ordusunun şanlı zaferiyle sona erdiğini belirten Hasanov, 44 gün süren savaşta Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Azerbaycan halkını zaferden dolayı tebrik eden Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, savaşta şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra verimli işbirliği düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktaroğlu, Azerbaycan ve Türk askeri heyetlerinin bir sonraki toplantısını Bakü'de düzenledikleri için Hasanov’a teşekkür etti. İkili arasından gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin gelişmesi perspektifleri ve ana yönleri, iki ülke ordularının birliklerini kapsayan ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi ve diğer ilgi konularda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Azerbaycan ve Türk şehitlikleri ziyaret edildi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyet Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev’in mezarına gül bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine geçerek anıtlara çelenk bıraktı.
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement