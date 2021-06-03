- Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’la görüştü



- Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri işbirliğinin artırılması perspektifleri görüşüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşliğe dayandığını vurgulayan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, savunma gücünü artırmak için Türkiye ile askeri, askeri-teknik ve askeri eğitimde işbirliğinin artırıldığını ve bunun bölgedeki istikrarın sağlanmasındaki kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi.



Karabağ’daki savaşın Azerbaycan ordusunun şanlı zaferiyle sona erdiğini belirten Hasanov, 44 gün süren savaşta Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Azerbaycan halkını zaferden dolayı tebrik eden Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, savaşta şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra verimli işbirliği düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktaroğlu, Azerbaycan ve Türk askeri heyetlerinin bir sonraki toplantısını Bakü'de düzenledikleri için Hasanov’a teşekkür etti. İkili arasından gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin gelişmesi perspektifleri ve ana yönleri, iki ülke ordularının birliklerini kapsayan ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi ve diğer ilgi konularda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Azerbaycan ve Türk şehitlikleri ziyaret edildi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyet Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev’in mezarına gül bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine geçerek anıtlara çelenk bıraktı.

