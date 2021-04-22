Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile görüştü

karşılama

General Askeri Tören Amed 

-görüşmeden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarAmed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel FotoğraflarBursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel Fotoğraflar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement