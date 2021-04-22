Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile görüştü

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( ANKARA ) ANKARA



- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.



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