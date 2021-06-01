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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Genelge açıklandı, İzmirliler boyoz yemeye koştu

Genelge açıklandı, İzmirliler boyoz yemeye koştu

Tedbirlerden görüntüler

Hastalık Salar Toplantı Allah Irak 

-Boyoz yiyen İzmirliler
-Röportajlar

( İZMİR ) İZMİR

- İçişleri Bakanlığı’nın yeme-içme yerlerine yönelik gerekli tedbirleri alarak masalarda servis yapılabileceği yönündeki genelgesinin ardından, İzmirli vatandaşlar kentin meşhur yiyeceği olan boyoz ile kahvaltı yapabilmek için boyoz satan işletmelere koştu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeme-içme yerlerinin bu sabah itibariyle müşterilere masalarda servis yapabileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’nın, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe bırakılacağına yönelik genelgesinin ardından İzmirli vatandaşlar ise kentin meşhur yiyeceği boyoz ile kahvaltı yapabilmek için sıraya girdi. Kentin uğrak noktalarından Alsancak’ta bulunan boyozu ile meşhur işletme, boyoz ile kahvaltı yapmak isteyen İzmirlilerin akınına uğradı. Gerekli tedbirleri alarak müşterilerine masada servis yapmaya başladıklarını anlatan Metin Tanyıldızı, müşterilerinin boyoz yemeyi çok özlediklerini ifade ederek, “Müşterimizle tekrar buluştuk, çok memnumuz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak tekrar müşterilerimizi ağırlıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Müşterilerimizi her zaman ağırlamayı umut ediyoruz artık. Türkiye’nin her yerinden müşteriler boyoz yemek için geliyor. Onları burada tekrar ağırlamak bizi mutlu ediyor” dedi.
“Boyoz yemeyi özlemiştik” Boyoz ile kahvaltı yapabilmek için Karşıyaka’dan geldiğini söyleyen Furkan Aşık,“Uzun süreden sonra ilk kez oturarak boyoz yiyoruz. Boyoz yemeyi çok özledim. Korona virüs inşallah biter de rahat rahat gezeriz artık” diye konuştu.
Oturup kahvaltı yapmaya hasret kaldıklarını söyleyen Nihat Kalın ise “İzmir de boyozu ile meşhur. Mekanların açılması çok iyi oldu. Bizler de mutlu olduk. Bu hastalık inşallah en kısa zamanda biter” temennisinde bulundu. “Müşterilerimizi bekliyoruz” Kentte bulunan bir lokanta aşçılık yapan Ahmet Ekici de çalışmayı özlediklerini ifade ederek, “Çok mutluyuz, bugünleri özlemiştik. Müşterimizi özlemiştik. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah kapandığımız günler geri gelmez. Her gün gelen müşterilerimiz vardı. Boş masalardan sıkılmıştık” diyerek gerekli tedbirlerini alarak müşterilerini beklediklerini söyledi.

(AG-
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