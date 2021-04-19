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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Genco Erkal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması kapsamında ifade verdi

Genco Erkal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması kapsamında ifade verdi

-Genco Erkal’ın cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

Sosyal Medya Acımasız Cumhurbaşkanı Cep Telefonu 

--Genco Erkal’ın açıklamasından görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma açılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye geldi. Erkal, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına verdiği ifadenin ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı Twitter’daki 7 tane paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını söyleyerek “Hiçbirinde cumhurbaşkanına hakaret diye bir şey söz konusu değil. Ben de onlara benim işimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa, karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi açıkladığımı hem sahneden hem de sosyal medyadan, bunları anlattım. Başkanlık sistemine karşıyım dedim. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına karşıyım, doğanın katledilmesine ve betonlaştırılmasına karşıyım dedim. Yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk düzene karşıyım, bir de laik bir ülke dedin olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasını ve sürekli bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım dedim” şeklinde konuştu.
(Mİ-ÖFA
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