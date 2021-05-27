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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti yatırım için Varto’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti yatırım için Varto’da

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dera Gençlik Merkezi Jimnastik Salonu Allah 

-Gençlik merkezi görüntü
-Gelişlerinden görüntü
-Spor sahası görüntü
-Yibo spor salonundan görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Ayrılış
-Varto kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ertuğrul Avcı röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Gençlik ve Spor Bakanlığından bir heyet, Muş’un Varto ilçesinde yapılacak yatırımlar için incelemelerde bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Muş ziyaretinde dile getirdiği yatırımların hayata geçirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan ile Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler Varto ilçesine geldi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’yı makamında ziyaret eden heyet, daha sonra yatırımların hayata geçirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun Muş’a yaptığı ziyarette bazı müjdeleri dile getirdiğini belirterek, “Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan genel müdürlerimiz ilçemize gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili yapılan ve yapılacak yatırımları incelemelerde bulundular. Bir gençlik merkezi, bir kapalı spor salonu, bir portatif havuz, iki tane semt sahası, tenis kortu, önce yapılan yatırımların bakım onarımı, belki bir jimnastik salonunu ilçemize kazandıracağız inşallah. Başta Bakanımıza ve değerli genel müdürlerine teşekkür ediyorum. İlçemize yönelik yapacakları hizmetlerinden ve katkılarından dolayı hepsine teşekkür ederim” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, incelemelerin ardında ilçeden ayrıldılar.
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