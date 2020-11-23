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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kırıkkale'de

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kırıkkale'de

Bakan Kasapoğlu karşılanırken

Bisiklet Yolu Ressam Toplantı Siyasi Parti Bisiklet 

-Golf aracı ile gezinti yaparken
-Vali Yunus Sezer, bilgi aktarırken
-Bisiklet yolundan detaylar
-Obakköy'den detaylar
-Valilikten detaylar

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilik tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Kızılırmak kıyısında bulunan Yeşil Vadi bisiklet yolu ile Oba köyde incelemelerde bulundu. Vali Yunus Sezer'den yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra golf aracı kullanarak arazide gezinti yaptı. Kırıkkale Valiliği'ni de ziyaret eden Kasapoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Sezer, burada kralların ressamı olarak bilinen Rahmi Pehlivan'nın bir tablosunu hediye etti. Kasapoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı olarak düzenlenen il brifing ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Ziyaretlerde, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. (HA-KA
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