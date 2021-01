Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Şırnak’ta

-kongrede Konuşma,

- Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrede daha sonra seçime geçildi. Kongrede Konuşan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çukur kazanlara, bu ülkeyi, taşını toprağını, eserlerini yakarak ve yıkarak cehenneme çevirmek isteyenlere inat inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, gönüller yapacağız, kardeş olacağız." dedi.

Kasapoğlu, Şırnak halkının yerel seçimde tercihini vicdan, adalet ve kalkınmadan yana kullandığını ifade ederek, belediye yönetiminin öncülüğünde kentin tamamını imar ve ihya etmeye devam edeceklerini söyledi.



“Bu bizim için bir sorumluluk, bir heyecan ve gururdur." diyen Kasapoğlu, son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve azimle ülkenin her alanda önemli bir noktaya geldik. Yolumuz bu milleti daha güçlü yarınlara taşıma yolu. O yüzden inandığımız yolda yürümeye ahdettik. Bunun için gayret ediyoruz. İşte bu kongremiz de inandığımız yolda yürüme, yarınların daha güçlü olması adına yeni bir başlangıç, yeni bir tazelenme ve yeni bir milat. AK Parti'nin tüm dünyaya kardeşliğin, fedakarlığın, inancın ne demek bugüne kadar ispat etti. Bu kongrelerin bu kardeşlik ruhunun en önemli göstergelerinden biridir. İnanıyoruz ki; bir ve beraber olduğumuz, inandığımız, çalıştığımız müddetçe bugüne kadar denedikleri hiçbir oyunu başaramadıkları gibi bundan sonrada hiçbir tuzağı ve fitneyi başaramayacaklar. Bu ak kadrolar, inancın, samimiyetin dürüstlüğün karşısında hiçbir haksızlığın var olamayacağını tüm dünyaya ispat etti. Cumhurbaşkanımız dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm dünyaya haykırdı. Bunu bütün hareketimizle, tüm kadrolarımızla, sadece sözümüzle değil, özümüzle, icraatlarımızla, çalışmalarımıza ortaya koyduk. İşte Şırnak'ın gençlik ve spor bağlamında geldiği nokta. Hamdolsun göğsümüzü kabartıyor. Biz hiçbir zaman gelişimi yeterli bulmayan bir hareket olarak bundan sonrada Hep çıtayı daha yukarılara daha yükseğe koyuyoruz. O yüzden gençlik merkezi, yurtları, spor tesisleriyle, havuzlarıyla, açık kapalı teniz kortlarıyla, basketbol ve futbol sahalarıyla, voleybol alanlarıyla Şırnak’ın merkezini, tüm ilçelerini, köylerine kadar ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Çukur kazanlara, bu ülkenin taşını toprağını eserlerini yakarak ve yıkarak cehenneme çevirmek isteyenlere inat inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, gönüller yapacağız, kardeş olacağız. Ve inşallah yarınların güçlü Türkiye’sinde Şırnak’ın siz değerli gençleri çok anlamlı bir misyon ifa edeceksiniz. Bunlar tarihin derin yapraklarında güçlü bir şekilde yar alacak. Bu şehrin her alandaki iddiasını yarınların bilim insanları, şampiyon sporcuları, yarınların anne ve babaları olarak Şırnak gençleri bu mührü vuracaklar. Son bir yılda, Şırnak merkezde, Uludere’de, Hilalde Şenoba'da, Çalışkanda, Başverimli’de, Görümlü’de, Karalar’da Beytüşşebap’ta, Kasrik’te ve Cizre’de ve Silopi’de pek çok eseri hamdolsun tamamlandığını bugün gördük. Bunun gibi 18 eser var, hamdolsun tamamlandı. Ve yenilerini de inşallah inşaatlarına başlayacağız. Ve açılış hep birlikte beraber olacağız. Ve 6 yarı olimpik yüzme havuzumuzla, modern spor salonlarımızla, gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle yarınları daha güçlü kılma adına çalışmalarımız gayretlerimiz devam edecek. Bizim amacımız gönüller yapmak. Bizim amacımız gönüllere girmek. Ve inşallah 2023 hedeflerimize, 2071 hedeflerimize yine bir, beraber ve kardeş olarak hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Tek liste ile girilen seçimde başkan adayı Hakan Zeyrek kullanılan oyların tamamını alarak Ak Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. MY



