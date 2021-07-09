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Gençlik kampı öğrencileri Türkiye'nin tek Mikro Minyatür Sanat Merkezi'ni gezdi
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Gençlik kampı öğrencileri Türkiye'nin tek Mikro Minyatür Sanat Merkezi'ni gezdi

Gençlik kampı öğrencileri Türkiye'nin tek Mikro Minyatür Sanat Merkezi'ni gezdi

çocuklardan görüntü

Öğretmenler Öğretmen El Sanatları Öğrenciler Halk Oyunları 

-sergiyi gezmeleri
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi’ndeki ‘Aydın Efeler Gençlik Kampı’nda’ kalan öğrenciler, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı ziyaret etti. Yalnızca mikroskop ve büyüteç yardımıyla görülebilen eserleri çok beğenen öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e böyle bir imkanı kendilerine tanıdığı için teşekkür etti. Yaz tatilinin başlamasıyla Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 122 öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Davutlar Mahallesi’nde bulunan Aydın Efeler Gençlik Kampı’nda kampa girdi. Kampta el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları ile çeşitli spor aktivitelerine katılan öğrenciler, kültür gezileri kapsamında Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü mikro minyatür müzesi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı ziyaret etti. Kamp liderlerinin de eşlik ettiği gezide 8. ve 9. sınıf öğrencileri, Türkiye’nin tek mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz’ın 42 mikro minyatür çalışmasına hayran kaldı. Öğrenciler, yalnızca mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki eserlerin yer aldığı sanat merkezini gezme fırsatını kendilerine tanıdığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. “Mutlaka görülmeli" Kuşadası’nda öğrencilerle birlikte çok güzel ve faydalı vakit geçirdiklerini belirten kamp lideri öğretmenlerden Gamze Yanardağ, “Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı çok beğendik. İçerisinde çok önemli eserlerin bulunduğu bu eşsiz sanat merkezini herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Bizi burada ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e de öğrenciler adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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