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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerin tehlikeli tik tok oyunu

Gençlerin tehlikeli tik tok oyunu

çatıdaki çocuklar

( BURSA ) - BURSA

Afad Çekim Cep Telefonu Alüminyum 


- Bursa'da 2 gencin bir evin çatısına çıkıp tehlikeye aldırış etmeden tik tok için video çekmeye çalışmaları yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde bir evin çakısına çıkan 2 kafadar tik tok için video çekmeye çalışırken bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tehlikeye aldırış etmeden alüminyum çatı üzerinde yürüyen gençler yürekleri ağza getirdi. Gençler video çekimini bitirip aşağıya indi. (SA-
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