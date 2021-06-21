Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerin sağanak yağmur altında süs havuzu keyfi

Gençlerin sağanak yağmur altında süs havuzu keyfi

Yağmur altında süs havuzuna giren gençlerden detaylar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Güneşli Hava Güneşli Sağanak 

-Gençlerin konuşmasından detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Yağmura aldırış etmeden böyle eğlendiler ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de serinlemek için girdikleri süs havuzunda oynarken başlayan yoğun yağmura aldırış etmeyen gençlerin mutluluğu kameralara yansıdı. Eskişehir’in Batıkent Mahallesi'nde güneşli havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak için süs havuzuna giren 14 yaşındaki 2 genç arkadaş, öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağışa havuzda yakalandı. Şiddetli yağmura aldırış etmeyen Arda ve Oğuzhan isimli arkadaşlar, dakikalarca süs havuzunun içerisinde vakit geçirdi. Hem kıyafetli hem de kıyafetsiz olarak suya giren gençler, görenleri şaşkına çevirdi. Islanan kıyafetlerindeki suyu yağmur altında sıkmaya çalışan arkadaşların mutluluğu ise kameralara yansıdı. Hallerinden memnun olan gençler, eğlendiklerini ifade ederek, “Serinlemek için girdik. Sonra yağmur başladı.
Böyle vücudumuzda çivi gibi olur. Havuz içi sıcak, dışarısı soğuk” diyerek hislerini anlattı.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement