Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

-POLİS EKİPLERİNİN YANINDAKİ GENÇLERDEN GÖRÜNTÜ -ORMANLIK ALANA UÇAN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ -GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI -DETAYLAR
( KOCAELİ )-Ormanlık alana uçan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi-Kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan çıktılar KOCAELİ
- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yenimahalle Radar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (21) kiraladığı 34 RB 7485 plakalı Citroen marka otomobile 2 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Radar Caddesi’nde C.B.’nin kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulurken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden ayrıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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