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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

KAZA ALANINDAN GÖRÜNTÜ

Ağaçlı Uçan Otomobil Kiralık Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-POLİS EKİPLERİNİN YANINDAKİ GENÇLERDEN GÖRÜNTÜ
-ORMANLIK ALANA UÇAN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ
-GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI
-DETAYLAR

( KOCAELİ )-Ormanlık alana uçan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi-Kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan çıktılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yenimahalle Radar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (21) kiraladığı 34 RB 7485 plakalı Citroen marka otomobile 2 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Radar Caddesi’nde C.B.’nin kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulurken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden ayrıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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