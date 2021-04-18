Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı

-Gençlerin yaşlılara ekmekleri vermesi

-Yaşlıların gençlere para vermek istemesi

-Gençlere dua eden teyze ile röportaj

-Tügva ve genç kızılay üyesi gençler ile röportaj

-Tügva Temsilcisi Özgür Çoban İle röportaj

-Kızılay gençlik temsilcisi Osman Uçar ile röportaj

-Köyde gençlerin kapı kapı ekmek dağıtma detayları

-Çoban'a ekmek verme detay

-Köy sakinlerinin teşekkürü

-Çiftçiye ekmek verme detay



( ADANA )- Adana'nın Kozan ilçesinde gençler aldıkları pideleri kırsal mahallelerde vatandaşlara dağıttı ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliğinin başlattığı ve Türk Kızılay’ı gençlik üyelerinin de destek verdiği etkinlikte gençler ramazan ayı oyunca biriktirdikleri okul harçlıkları ile merkez ve kırsal mahallerinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan pidesi dağıttı.

Poskabasakal Mahallesinde hayırseverlerin desteğini de alan gençler harçlıkları ile birlikte aldıkları 400 çift Ramazan pidesini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Mahalle sakinleri ile gençler arasında duygu dolu anlar yaşanırken gençleri köy sakinleri hayır duaları ederek uğurladı. Kızılay gönüllüsü Alperen Can, bu hafta sokağa çıkma yasağında öğrenciler olarak köy halkının iftarında dualarında yer almak istediklerini ifade ederek, "İçimiz ısındı mutlu olduk" dedi.

TÜGVA Üyesi Semih Akgül ise, "Harçlıklarımızı biriktirdik. İftar öncesi sokağa çıkma yasağında sıcak bir karşılama ile ekmek dağıtımına geldik, mutluyuz” dedi.

TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban ise gençler ile kendi aralarında biriktirdikleri harçlıklarla sokağa çıkma yasağında halka ekmek dağıttıklarını belirterek, "Varsaklar Mahallesinde başladık Ağlıboğaz Mahallesinde dağıtım yaptık. Bugüne kadar bin çift ramazan pidesi dağıttık. Bugünde Poskabasakal Mahallesindeyiz. Mutluyuz” diye konuştu.

Genç Kızılay İlçe Başkanı Osman Uçar ise, "Gençler emojiler ile değil tebessümleri ile gönüllere giriyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nezihe Avcı (65), "Gençlere teşekkür ederim. Paraları bitmesin Allah ailelerine vatanına milletine hayırlı evlat etsin” dedi.

(BRL-



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