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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerin çatıda fotoğraf aşkı yürekleri ağza getirdi

Gençlerin çatıda fotoğraf aşkı yürekleri ağza getirdi

İnşaat

Genç Kız Tehlikeli Oyun Kamera Cep Telefonu 

-Fotoğraf çeken kızlar

( İSTANBUL ) - (Özel)Gençlerin çatıda fotoğraf aşkı yürekleri ağza getirdi- Genç kızların inşaat çatısındaki tehlikeli oyunu kamerada İSTANBUL

- Sultanbeyli’de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Korunaksız çatıda müzik eşliğinde poz vererek fotoğraf çekinen gençler yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli oyun anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzik eşliğinde oynayarak poz verdiler Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor. (İA-
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