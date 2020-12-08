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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Gençlerin Balıklıgöl’deki tehlikeli oyunu

Gençlerin Balıklıgöl’deki tehlikeli oyunu

Çocukların tehlikeli oyunundan görüntüler

Yarış Tehlikeli Oyun Bisiklet Grup Genç 

-Çocukların kaymalarından detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu’nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkarıyor. Şanlıurfa’da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu’nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle kaymaları tehlikeye yol açıyor. Gençlerin merdivenden bisikletle inme çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin merdivenden inmek için birbirleriyle yarışması şaşkınlıkla izlendi. Çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması ve kaymaması olası bir kazayı önledi. (SÖ-LO-Y)
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