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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerin 20 liralık benzin parası kavgasında kan aktı

Gençlerin 20 liralık benzin parası kavgasında kan aktı

Yaralılardan görüntüler

Polis Benzin Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri İçki Şişesi 

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler
-Araçtan görüntüler

( BURSA ) - (Özel) BURSA

- Bursa’da kısıtlamayı delerek boş bir arazide alkol alan gençler arasında 20 liralık benzin parası meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi alkol şişesi ve sopayla yaralandı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden boş bir arazide alkol almaya başladı.
Bir süre sonra gençler arasında, 20 liralık benzin parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eymen E., elindeki içki şişesini Akın B.’nin kafasında kırıp, Serkan T.’yi ise sopa ile darp etti. Yaralanan Akın B. ve Serkan T., 34 BZU 83 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken Eymen E., yanında bulunan silah ile 2 arkadaşın bulunduğu otomobile ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 34 BZU 83 plakalı aracı, Çalı Caddesi’nde seyir halindeyken durdurdu. Araçta yaralı halde bulunan Akın B. ile Serkan T., olay yerine çağrılan ambulans ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Araç sahibi Akın B.’nin, Eymen E.’den benzin almak için 20 lira istediği ve kavganın bu sebepten çıktığı belirtildi. Polis ekipleri şüpheli Eymen E.’yi yakalamak için soruşturma başlattı. (BÖ-İHS)
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