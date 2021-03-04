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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gençleri zehirleyen torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Gençleri zehirleyen torbacılara operasyon: 8 gözaltı

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu Basın Mensupları 

--Adliyeden detaylar

( KOCAELİ )- Adliyeye sevk edilen şüpheliler basın mensuplarına sataştı KOCAELİ

- Kocaeli'de gençleri zehirleyen torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde düzenlenen operasyonlarda gençleri zehirleyen torbacı olarak tabir edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise basın mensuplarına sataştı.
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