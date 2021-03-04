Gençleri zehirleyen torbacılara operasyon: 8 gözaltı

--Adliyeden detaylar



( KOCAELİ )- Adliyeye sevk edilen şüpheliler basın mensuplarına sataştı KOCAELİ



- Kocaeli'de gençleri zehirleyen torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli'de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde düzenlenen operasyonlarda gençleri zehirleyen torbacı olarak tabir edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise basın mensuplarına sataştı.



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