Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret

Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret

Gençlerin hayvanları sevmesinden görüntü

Köpek Ameliyathane Ameliyat Hayvan Sokak Hayvanları 

-Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden konuşmasından görüntü
-Hayvanları seven gençlerden farklı açılarda görüntü

( DENİZLİ )- Tunahan Birden; “Para ile almak yerine sahiplenmelerini istiyoruz” DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü nedeniyle Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarını ziyaret etti. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri barınaktaki dostları ziyaret etti. Kedi ve köpek pansiyonları, köpek padokları, serbest gezi alanları, kedi evleri, ameliyathane, poliklinik servisleri ve Denizli Horoz Evlerini inceleyen Gençlik Meclisi gönüllüleri barınakta kalan sokak hayvanları ile bir süre zaman geçirdi. “Hayvana verilen değer önemlidir” diyen Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden; “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü nedeniyle Gençlik Meclisindeki gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettik” dedi.
“Para ile almak yerine sahiplenmelerini istiyoruz” Hayvanlara verilen değerin çok önemli olduğunu söyleyen Birden; “Vatandaşlarımızın da bu tesisi ziyaret ederek görmelerini ve para ile almak yerine buradaki canları sahiplenmelerini istiyoruz. Bizlere bu imkanı sunarak bu örnek tesisi şehrimize kazandırdığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (SY-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement