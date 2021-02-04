Gençler yazıyor, belediye siliyor



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan anlamsız duvar yazıları ve çizimleri, belediye ekiplerince temizleniyor. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde duvarlara gelişigüzel yazılan yazılar ve çizimlere yönelik temizlik çalışması başlattı. Kötü görüntü oluşturan yazıları ve çizimleri temizlemek için sokak sokak gezen ekipler, tespit edilen noktalara anında müdahale ederek uygun boya ile kapatıyor. Ekipler; parklarda, yol kenarlarında ve sokak aralarında duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, ayrıca duyarlı vatandaşların bu tür konularla ilgili 444 00 48 numaralı çağrı merkezine ulaşarak mahalle ve sokaklarında görüntü kirliliğine neden olan duvar yazıları ve çizimleri bildirmeleri halinde ekiplerin o bölgelerde de çalışma yapacağını duyurdu.



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