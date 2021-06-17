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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı

Gençler meyve toplarken duvar çöktü: 4 yaralı

-Camiden detaylar

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi 

--Olay yerindeki ambulanstan detaylar
--Çöken duvardan detaylar
--Ağaçtaki meyvelerden detaylar
--Duvarın molozlarından detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir caminin bahçesinde bulunan duvar ağaçtaki meyveleri toplamak isteyen gençlerin üzerine çıkmasıyla çöktü. Çökme sonucu duvar üzerindeki 4 gençten biri ağır 3’ü hafif yaralandı. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Cahit Nakıpoğlu Camii’nin karşısında bulunan özel bir yurtta kalan 4 öğrenci, Camii bahçesinde bulunan ağaçlardaki meyveleri toplamak istedi. Camii bahçesine gelen 4 genç, ağacın üst dallarında bulunan meyveleri koparabilmek için bahçede bulunan bir duvarın üzerine çıktı. Gençlerin meyve topladığı esnada duvar aşağıdaki boşluğa doğru tamamen çöktü. Duvarın çökmesi üzerine gençler 3 metre yükseklikten yere çakıldı. Duvar çökmesi sonucu yere çakılan Sadık K. ağır yaralanırken, Eyüp Cengiz A., Muttalip K. ile Mesut B. vücutlarının çeşitli bölgelerinden hafif yaralandı. Cami imamının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 genç ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (MAE-SVY-
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