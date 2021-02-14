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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Gençler kısıtlamayı hiçe sayıyor

Gençler kısıtlamayı hiçe sayıyor

Top oynayan gençler

Hafta Sonu Bild Kamera 

-Detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler yine kendi bildiklerini okumaya devam ediyor. Kısıtlamalar devam etmesine rağmen kurallara uymak istemeyen gencinden yaşlısına bir çok vatandaş kameralara takıldı. Evde kalmaktan sıkılan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Ortaya ise istenmeyen görüntüler çıktı. İnegöl'de bir grup geç hafta sonu kısıtlamalarında arkadaşlarıyla birlikte top oynadı. Sosyal mesafe ve maskenin de olmadığı bu görüntülerde gençler kendi bildiklerini okudu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.
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