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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gençler aşılanmaya başladı

- Gençler aşılanmaya başladı

Aşılanan vatandaşlar

Sosyal Medya Hastane Yaş Sınırı Harekete Geç Aşılama 

-Röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından 25 yaşındaki kişiler randevularını alarak aşılarını olmak için hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. Aşı olan Ceren Öztürkoğlu, “Herkes aşılanmalı. Normale dönmemiz için bu şart. Aşı olurken korkmamalı ve önyargılı olmamalıyız” dedi.
Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin” ifadelerini kullandı. Bu sabah itibarıyla aşı randevusunu alan gençler hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. Randevularını alarak Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne gelen gençler aşılarını olmaya başladı.
Aşının 25 yaş sınırına inmesinin sevindirici olduğunu belirten Şafak Barış Özkan, “Bayadır bekliyordum zaten bu virüsten kurtulmak için de son zamanlarda da hızlandı aşı o açıdan çok mutluyum kısa sürede ülkemizin bu salgından kurtulacağına inanıyorum. Aşının 18 yaşa ineceğini söylüyorlar Eylül ayında normale döneceğimizi düşünüyorum” dedi.
“Önyargılı olmamalıyız” Ceren Öztürkoğlu ise, “Bence herkes aşılanmalı zaten normale dönmemiz için bu şart, aşı olurken bir şey hissetmedim normaldi. Aşı olurken korkmamalı ve önyargılı olmamalıyız” şeklinde konuştu.
(AY-ZA-
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