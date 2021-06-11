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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Gençler arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Gençler arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 kişi adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Hastane Akalan Emniyet Müdürlüğü Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişiyse adliyeye sevk edildi. Olay, önceki gece saatlerinde Aktaş mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine karşılaşan 2 grup arasında sözlü tartışma başladı.
Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. yanında bulunan bıçakla karşı gruptan F.U.’yu (24) bıçakladı. F.U. kanlar içinde yerde kalırken kavgaya karışan F.K. ve arkadaşı E.G. olay yerinden kaçtı. F.U.’yu kendi imkanlarıyla hastaneye götüren arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler F.K. ve E.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. F.U.’yu bıçaklayan F.K. ve kavgaya karışan E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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