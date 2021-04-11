Gençler, akademisyenler ile bir araya geliyor

-Ali Değirmenci açıklama

-Akademisyenden açıklama

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( DENİZLİ ) - DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Mevzu Derin adlı yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında akademisyenlerle söyleşi düzenleyen Gençlik Meclisi, ilk olarak PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferihan Polat'ı ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Denizlili gençleri, alanlarında uzman, birbirinden değerli akademisyenlerle buluşturacak "Mevzu Derin" adlı bir söyleşi programı başlattı. Mevzu Derin'in ilk konuğu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferihan Polat oldu. Farklılıkların birer zenginlik olduğunu, bir ve beraber hareket edebilmenin topluma sağladığı faydalardan bahseden Doç. Dr. Polat, "Birey ve toplumlar kendi doğrularının dışında başka bir doğru olabileceğini kabul etmezler. Bolca yargılamalara ve kendilerine yalancı kimlik kurgulamalarına neden olur" dedi.

“Korkuların ortadan kaldırılması gerek” Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aslında biz olduğumuzu zannettiğimiz şeyler bizi başkalarından ayıran ve başkalarından yalnızlaştıran konu oluyor. Kısacası biz kendimizde tamir etmediğimiz bir noktayı başka birine anlatamayız. Çünkü bu noktada kendimizi güvende hissetmeyiz. Eğer biz dışarıda tanımladığımız her şeyin bizde olduğunu görür ve onu tamir etmeye başlarsak farkında olmadan diğer insanları da tamir etmiş oluyoruz.” Korku ve güven arasındaki ilgili görüşlerini paylaşan Doç. Polat, “Güven çok önemli bir olgudur. Şu anda dünya üzerinde insanlara en çok empoze edilen şey korkudur. Korkunun olduğu yerde de güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde de insanlar birbirlerine sevgi ile yaklaşamazlar. Bir toplumun gerçekten birbirine karşılıklı güven duyarak iyi bir iletişim kurabilmesi korkuların ortadan kalkması ile mümkün olacaktır” dedi.

Değirmenci: “Daha güzel bir Denizli” Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise kuralların toplum hayatındaki yeri ve öneminden bahsetti. Değirmenci, "Hepimiz bu toplumda doğduk, büyüdük, yaşıyoruz. Bu toplumun okullarında okuyup mezun oluyoruz. Gelecekte bir meslek gurubunda çalışmaya başladığınızda diğer bir meslek gurubunu ötekileştirirken o gruplarında sizlerden teşekkül ettiğini unutmayın. Sizler kendi kurallarınızı koyabilirsiniz. Kurallarınızı öncelikle kendi hayatlarınızda uygulayabilirseniz, hiç kimse üzerinizde bir söz söyleyemez. Tabi ki birilerini eleştirmek kolay, önemli olan gelip o sorumluluğu alabilmektir. Ortak kaliteyi hep birlikte yükseltmek gerekir" dedi.

Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Denizli için bir sloganımız var. Denizli daha yaşanabilir bir şehir olsun diyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapısı, üst yapısı, parkları, yeşil alanları, teleferiği ve kayak merkezi ile baktığımızda özellikle gençlere daha güzel bir Denizli sunmaya gayret gösteriyoruz. Denizli'ye okumak ya da çalışmak için gelen insanların aklında, zihninde ve gönlünde iyi bir şehir imajı bırakmak en büyük gayemiz.” (FP-MB-Y)



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