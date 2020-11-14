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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gence öldüresiye meydan dayağı kamerada

Gence öldüresiye meydan dayağı kamerada

Gencin darp edilme anı

Meydan Dayağı Kamera Kalaba Alabalık Şili 

-Kalabalık grubun gence saldırması

( İSTANBUL )- Bir grup, genci sokak ortasında öldüresiye dövdü İSTANBUL

- Kartal’da bir gencin cadde ortasında 20 kişilik grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar kameraya yansıdı.Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi’nde 10 Kasım’da saat 23.00’da meydana geldi. Bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 20 kişilik kalabalık bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla saldırarak genci feci şekilde döven saldırganlara çevredekiler müdahale etti. Dayak yiyen genci de yanlarına alan saldırganlar daha sonra olay yerinden ayrıldı.Öldüresiye dayak kameradaÖte yandan olay anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kalabalık bir grubun, bir genci yolun ortasında tekme ve yumruklarla feci şekilde darp ettiği, gencin aldığı darbelerde yere düştüğü, saldırganların tekmelemeye devam ettiği, bu sırada çevredeki vatandaşların saldırganlara müdahale ettiği görülüyor.
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