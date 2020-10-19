Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Gence’de halk yaralarını sarıyor

- Gence’de halk yaralarını sarıyor

Gence'den detaylar

( GENCE ) GENCE

Kız Çocuğu Darmadağın Saldırı 


- Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırıları sonrası halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırı sonrası vatandaşlar yaralarını sarıyor. Füzeli saldırıda patlamanın etkisiyle civarda bulunan evlerin çoğu enkaza döndü, bazıları ise ciddi hasar aldı. Bazı siviller ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Saldırı sorasında şans eseri evde olmadıklarını belirten Nizamgül Aliyeva, ”Olaylarla ilgili iki küçük çocuğumu yanıma alıp gitmiştim. Saat 1’de bulunduğumuz bölgeye füze düştüğünü duydum. Evimiz darmadağın olmuş. Komşularımızın çoğu hayatını kaybetti. Hayatımızın en ağır, en zor günlerini yaşıyoruz. Ermenileri lanetliyorum. Ermenilerin bizim ordumuza, devletimize gücü yetmediği için bizim evlatlarımızla intikamlarını alıyorlar. Galip geleceğimize inanıyoruz. Devletimiz evlerimizi yeniden yapacak ama kaybettiğimiz kişileri geri getiremeyeceğiz” diye konuştu.
Gence saldırısı 17 Ekim’de Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla ev yıkıldı, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında biri 10 aylık, diğeri 1 yaşında 2 kız çocuğu da bulunuyordu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı