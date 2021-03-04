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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Genç şoför, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Genç şoför, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şahsın fotoğrafı

Uyuşturucu Harekete Geç Uyuşturucu Bağımlısı Polis Ekipleri Kamyon Şoförü 

-Adli Tıptan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki kamyon şoförü Mehmet B. yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilevler Mahallesinde meydana geldi. 3 gündür genç kamyon şoförü Mehmet B.’den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ve çilingir yardımı ile Mehmet B.’nin evine giren polis ekipleri, Mehmet B.’yi hareketsiz halde buldu. 112 Sağlık ekiplerinin eve gelmesinin ardından Mehmet B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilen genç kamyon şoförünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (AD-SD-
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