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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Genç senatörler 2 bin yıl sonra Nysa’da toplandı

Genç senatörler 2 bin yıl sonra Nysa’da toplandı

Öğrencilerden detay

Toplantı Piyes Öğrenciler 

-Geziden detay
-İl müdürü ile röportaj
-Nysa havadan drone ile görüntüden detay

( AYDIN -DRONE) AYDIN

- Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik kentinde 15-22 Nisan Turizm Haftası ve TBMM’nin ilk açılış günü olan 20 Nisan 1920 günü anısına ortaokul öğrencileri 2 bin yıl öncesinin senatör kıyafetlerini giyerek meclis toplantısı gerçekleştirdi. Nysa Meclisi kentin imarı ile ilgili gündemi değerlendirerek kente yeni imar alanları açılmasına karar verdi. Aydın İl Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açılış günü olan 20 Nisan 1920 günü yıldönümü, 15-22 Nisan Turizm Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Merkez Efeler ilçesi Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile etkinlik düzenlendi.
Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, Aydın Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürleri ve müdürlüğe bağlı arkeologlar da etkinliğe destek verdi. Etkinlikte Nysa Antik Kenti öğrencilere tanıtılmasının yanı sıra Aydın Müze Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve imalatı yapılan Senatör ve İmparator kıyafetleri giydirilerek antik dönem 2 bin yıl sonra yeniden canlandırıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Aydın İl Kültür Müdürü Umut Tuncer; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açılış günü olan 20 Nisan 1920 günü yıldönümü, 15-22 Nisan Turizm Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarımıza hem Nysa Antik kentini tanıttık hem de rol aldıkları piyesle onları 2 bin yıl öncesinin senatörleri yaparak hep birlikte bir meclis toplantısı düzenledik. Öğrencilerimize turizm anlamında ülkemize kattığı değeri, kültürel tarihi okumadaki önemini öğretmek istedik. Güzel bir gezi ve etkinlik oldu. Öğrencilerimizin Aydın’daki hem kültürel mekanları hem de turizmdeki noktalarını daha çok tanımalarını önemsiyorum. Bundan sonra da sık sık birbirini tekrar eden etkinliklere imza atacağız. Özellikle çalışmalarımızı kısıtlayan pandemi kurallarına göre etkinliklerimize devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimiz ve ailelerinin Aydın turizmi konusunda bir bilinç edinmeleridir” dedi.

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