Genç ressam evinde ölündü bulundu

-Olay yeri inceleme apartmana girişi detay

-Ceset binadan çıkartılması detay

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Arkadaşları tarafından üç gündür haber alınamayan genç ressam Kerem Durukan Beyoğlu’nda ki evinde ölü bulundu. Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi Pembeçıkmazı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında yalnız yaşayan ünlü ressam Kerem Durukan’a üç gündür arkadaşları tarafından haber alınamadı. Bu durumdan şüphelenen arkadaşları kapısına giderek defalarca çalmalarına rağmen içerden ses gelmeyince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren ekipler Durukan’ın yerde hareketsiz yatan bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdehalalesini olay yerinde yaptıkları genç ressamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ressamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (SA-VEG-ZA-



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