Genç pilotun cenazesi adli tıp kurumuna getirildi

- Büyükçekmece’de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından dün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştü. Uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Pilotun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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