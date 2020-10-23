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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Genç pilotun cenazesi adli tıp kurumuna getirildi

Genç pilotun cenazesi adli tıp kurumuna getirildi

Cenazenin gelişi

Adli Tıp Cenaze Eğitim Uçağı Havayolu Şirketi Adli Tıp Kurumu 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından dün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştü. Uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Pilotun cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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