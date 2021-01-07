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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Genç muhasebecinin sır ölümü

Genç muhasebecinin sır ölümü

adli tıp arşivi

Polis Adli Tıp Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-fotoğraf

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, ağabeyi ile birlikte yaşayan genç muhasebeci çamaşır ipine asılı halde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesinde ağabeyi ile birlikte yaşayan Yunus Emre Aydoğdu (24) kaldığı odanın tavanından çamaşır ipi ile asılmış halde bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Aydoğdu'nun öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aydoğdu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Genç muhasebecinin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.Öte yandan, çevresinde herkes tarafından sevilen bir kişiliğe sahip olduğu öğrenilen gencin bir süredir ruhsal bunalım yaşadığı öğrenildi.
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