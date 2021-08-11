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Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi

Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi

şahsın sosyal medyadan paylaştığı tabanca ile arabadan ateş açtığı görüntüler, keleş ile ateş açtığı görüntüler

( GAZİANTEP )- Ateş açtığı anları sosyal medyadan canlı yayınladı, jandarmaya yakalandı- Tabanca ve keleş ile ateş açan magandaya 48 bin 200 lira para cezası kesildi GAZİANTEP

Sosyal Medya Canlı Yayın Para Cezası Gözaltı Harekete Geç 


- Gaziantep’te tabanca ve tüfek ile havaya rastgele ateş açtığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan 21 yaşındaki genç maganda jandarmaya yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç. hakkında 48 bin 200 lira para cezası kesilmesinin ardından salıverildi.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Battal Mahallesi’nde yaşandı. Şüpheli M.Ç. (21) sosyal medya hesabından otomobil içindeyken havaya tabanca ve tüfek ile ateş açtığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımlar üzerine harekete geçen Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri genç magandanın havaya rastgele ateş açtığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığını tespit etti. M.Ç.’nin evinde bomba tespit köpeği Torun ile arama yapan jandarma ekipleri aramada görüntülerde yer alan tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi. 48 bin 200 lira para cezası Jandarma ekipleri gözaltına alınan M.Ç. hakkında Çevre Kanunun 44 Maddesine muhalefet suçundan 48 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Şüpheli M.Ç. karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. (SD-
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