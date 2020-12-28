Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Genç komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Genç komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

hayatını kaybeden komiserin fotoğrafı,

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Karacaören Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-adli tıp genel ve detay görüntüler,
-cenazenin adli tıptan çıkarılışı,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde silahını temizlerken kendisini yaralayan komiser yardımcısı Mehmet Murat Oğuz (26), 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, 20 Aralık 2020 Pazar günü Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Mehmet Murat Oğuz (26), evdeyken tabancasını temizlemek istedi. Komiser Oğuz, tabancasını temizlemek isterken tabancasının kazara ateş alması sonucu kafasından ağır yaralandı. Ağır yaralanan komiser, olayın ardından bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 10 gündür tedavi gören Komiser Oğuz, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Oğuz'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Mehmet Murat Oğuz'un Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Büyükkaracaören Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. (SVY-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement