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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Genç kızların acımasız kavgası kamerada

Genç kızların acımasız kavgası kamerada

Yaşanan kavgadan görüntü

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

Genç Kız Genç Kızlar Acımasız Kamera 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı.Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.
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