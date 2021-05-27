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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti

Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti

Kavgadan vatandaş kamerası

Genç Kız Genç Kızlar Kamera Cep Telefonu 

-Genel detay

( DÜZCE ) - DÜZCE

- Düzce’nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi’nde 3 genç kız saç saça baş başa kavga etti. O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Caddesi’nde karşılaşan genç kızlar bir anda kavga etmeye başladı.
Saç saça baş başa kavga eden genç kızların ayrılması için bölgede bulunan esnaflar müdahalede bulundu. Uzun süre ayrılmakta güçlük çeken genç kızların kavgasında esnaflar kızları dükkanlara sokarak ayırdı. Kavga sonlanırken bu esnada bir vatandaş tarafından kavga an be an kayıt altına alındı. (EB-RFK
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