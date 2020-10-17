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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi

Genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi

Olay yerinden görüntü,

İlk Müdahale Polis Aracı İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kalabalıktan görüntü,
-Kızın polis aracına binmesinden görüntü,
-Olay yerinden genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Yeni Mahallede meydana geldi. N.Y (14) adlı genç kız 8 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, genç kızla bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. Genç kıza ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından evinde yapıldı. Daha sonra genç kız, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere araca bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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