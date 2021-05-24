Genç kız evinde ölü bulundu

-Genç kızın cenazesinin Adli Tıpa kaldırılması



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da 23 yaşındaki M.Ç. evinde ölü bulundu. Nişanlı olan genç kadının yakın tarihte evleneceği öğrenildi. Edinilen bilgilere olay 22.00 sıralarında Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. M.Ç.(23) isimli genç kız ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Boynunda eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette bulunan genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi. Öte yandan genç kızın nişanlı olduğu yakın tarihte de evleneceği öğrenildi.

