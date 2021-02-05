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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Genç kız 8’inci kattan kendini boşluğa bıraktı

Genç kız 8’inci kattan kendini boşluğa bıraktı

ZONGULDAK

Genç Kız Hastane Kalp Masajı Sağlık Ekipleri Irak 

--EVDEN GÖRÜNTÜ
--EKİPLERİN MÜDAHALE ETMESİ
--EKİPLERİN AMBULANSA KOYMASI
--HASTANEDEN GÖRÜNTÜ
--EKİPLERİN HASTANEYE GETİRMESİ

( ZONGULDAK )- Bina önünde sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 29 yaşındaki genç kız 8’İnci kattan aşağı atladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç kıza dakikalarca kalp masajı yaptı. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde İncivez Mahallesi Yavuzkent Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki A. Ö.U., isimli genç kız Yavuzkent Sitesinin 8’inci katından atladı. Kendini boşluğa bırakan genç kız bina girişindeki beton zemine düştü. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç kıza dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansa bindirilen genç kız Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri yol boyunca genç kıza kalp masajı yaptığı öğrenilirken hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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