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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Genç kadının sır ölümü

Genç kadının sır ölümü

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Adli Tıp Psikoloji Yaralı Kadın 

-Cenazenin adli tıptan çıkartılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te iddiaya göre silahla intihar etmek isteyen kadın, babasının müdahalesi sırasında silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Feride Y. (32) dün akşam saatlerinde tabanca ile intihara kalkıştı. Bu esnada kızını ikna etmeye çalışan Mehmet Y. kızının elindeki tabancayı almaya çalışırken yaşanan boğuşmada tabancanın patlamasıyla Feride Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Feride Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından baba Mehmet T. gözaltına alınırken Feride Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bahaddin Nakıpoğlu Camii morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi olan Feride Y.’nin yarın defnedileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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