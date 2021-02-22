- Genç kadının banyoda sır ölümü



- Gaziantep’te, duş almak için girdiği banyoda hareketsiz halde bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Adile T. sabah saatlerinde duş almak için girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca endişelenen yakınları kendisine seslendi. Seslenmeleri karşılıksız kalan yakınları bunun üzerine içeri girdi. Adile T.’nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu 112’ye bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Adile T.’yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak Adile T.’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi teslim edildi. Genç kadın memleketi Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürerken Adile T.’nin kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. (RY-Şİ



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