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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Genç kadın yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Genç kadın yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Kadından detay

Genç Kadın Turan Genç Yeni Yıl 

-konuşmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da kalacak yeri olmayan genç kadın yeni yıla bankta yatarak girdi. Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimsesi olmayan ve dışarıda kalan genç kadın yeni yılı parkta geçirdi. Daha sonra parkın bankında oturan genç kadın battaniyesini çekip uyudu. Gazetecilerin sorusuna sinirlenen genç kadın, "Yeni yıla böyle giriyorum, ne yapayım yeni yılı" diyerek tepki gösterdi.
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