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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Genç kadın 4.kattan 3'üncü katın balkonuna düştü

Genç kadın 4.kattan 3'üncü katın balkonuna düştü

1-GEN.GÖR.

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-2-KADININ İTFAİYE TARAFINDAN BALKONDAN ALINIŞI
-3-KADININ SEDYEYE ALINIŞI
-4-AMBULANSA BİNDİRİLİŞİ

( MANİSA ) MANİSA

- Turgutlu'da meydana gelen olayda genç bir kadın evinin balkonunda dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü. Düştüğü katın boş olması nedeniyle genç kadının itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 4'ncü katta bulunan dairesinin balkonunda bulunan D.F. isimli kadın bir anda dengesini kaybetti ve şans eseri alt katta ki apartman dairesinin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.Genç kadının düştüğü apartman dairesinin boş olması nedeniyle kadın balkonda mahsur kaldı ve polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipleri bölgeye geldiler ve yaralı olan kadını merdivenli itfaiye aracı ile aşağıya indirdiler. Sokakta hazır bekleyen sağlık ekipleri kadını ambulans alarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. D.F. isimli kadının durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu, polis ekiplerinin ise konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (İLK-
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