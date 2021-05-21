Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Genç iş adamı evinde kendini vurdu

Genç iş adamı evinde kendini vurdu

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Sağlık Ekibi Alabalık Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulans ve cenaze aracından görüntüler
-sokaktaki kalabalıktan görüntüler
-olayın yaşandığı evin dışından görüntüler
-genel ve detay görüntüler
-iş adamının fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 45 yaşındaki genç bir iş adamı evinde tabanca ile intihar etti. Genç iş adamı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi 70 numaralı sokakta bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, villada ailesiyle birlikte yaşayan ve otelcilik yapan genç iş adamı M.E.Ç. (45), bilinmeyen bir nedenle tabancası ile intihar etti. Silah sesini duyan yakınları odaya girdiklerinde genç iş adamını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç iş adamı M.E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç iş adamının ölümü sonrası bazı yakınları göz yaşı dökerken, bazı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cenaze ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement