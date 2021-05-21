Genç iş adamı evinde kendini vurdu

-ambulans ve cenaze aracından görüntüler

-sokaktaki kalabalıktan görüntüler

-olayın yaşandığı evin dışından görüntüler

-genel ve detay görüntüler

-iş adamının fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te 45 yaşındaki genç bir iş adamı evinde tabanca ile intihar etti. Genç iş adamı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi 70 numaralı sokakta bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, villada ailesiyle birlikte yaşayan ve otelcilik yapan genç iş adamı M.E.Ç. (45), bilinmeyen bir nedenle tabancası ile intihar etti. Silah sesini duyan yakınları odaya girdiklerinde genç iş adamını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç iş adamı M.E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç iş adamının ölümü sonrası bazı yakınları göz yaşı dökerken, bazı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cenaze ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

