Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı

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( KOCAELİ )- Otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçan hemşirenin cenazesinde gözyaşları sel oldu KOCAELİ



- Karaman’ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobilin yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşire Seycan Alan, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Genç hemşirenin ailesi sinir krizi geçirirken, babası ise hastaneye kaldırıldı. Kaza, 9 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için 41 GP 401 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken biranda zikzak çizmeye başladı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil biranda 30 metre derinlikteki istinat duvarından evin bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Seycan Alan, yolda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin Ramazan Bayramı’ndan sonra düğününün olacağı öğrenildi. Genç hemşirenin cenazesi, memleketi Kocaeli’nin Gölcük ilçesine getirildi.

Baba evine helallik için getirilen Alan'ın cenazesini gören aile gözyaşlarını tutamadı. Ayakta zor kalarak yere yığılan acılı baba hastaneye kaldırıldı. Alan'ın cenazesi ise kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi.



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