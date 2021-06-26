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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen sundu

Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen sundu

Furkan Yaren röportaj

Asad Tarım Kıraç Ziyaretçiler 

-Tarladan detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşındaki Furkan Yaren, 3 yıl önce bir hayal olarak başladığı lavanta tarımında görsel şölen oluşturdu. Bölgede birçok ziyaretçi ağırlayan Yaren, ürettiği lavantalardan farklı ürünler elde ederek, tüketiciye de ulaştırıyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel bir şirkette çalışan Furkan Yaren, hobi olarak başladığı lavanta ekiciliğinde, 3. Yılına girdi. Ürettiği lavantalarla Yaren hem görsel şölen oluşturuyor hem de ürettiği ürünlerle ek gelir elde ediyor. “27 yaşında merak ile başladım” İşten arta kalan zamanlarında tarım ile ilgilendiğini ifade eden Yaren, 4 Temmuz 2018’de ilk ürünlerini ektiklerini söyledi.

Aradan geçen 3 yılın ardından lavantaların kendilerine görsel şölen oluşturduğunu ifade eden Yaren; “30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışmaktayım. Boş zamanlarımda lavanta bahçesi ile uğraşmaktayım. 4 Temmuz’da bunların hasadını yapacağız. O güne kadar gelen ziyaretçilerimize açık. İlk ekimimizi 2018 Kasım ayında ektik. Kıraç bir alandı burası. Gelen siparişlere göre, bir o kadar daha fide diktik. Burayı da düzenleyerek, turizme açmaya başladık” dedi.
Lavantalardan elde ettiği yağ ve solüsyonla farklı ürünler elde ettiklerini söyleyen Yaren, “Lavantanın ekim amacı aslında kurak topraklarda ekilerek, buralardan verim elde etmek. Biz de bu alanı o amaçla kurduk. Lavantaların yağı ve solüsyonunu alarak, onlardan ürün elde ediyoruz. Bunlar kozmetik, deterjan ve çeşitli ürünlerde kullanılıyor” diye konuştu.

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