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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Adliye çıkış

Jandarma Resmi Nikah 

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilerce tutuklandı. Mahkeme çıkışı, Vildan İ’nin annesi ‘ben yapmadım, pişmanım’ dedi.
Bu sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından adli mercilere aynı aileden H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sevk edilmişti. Kırşehir'de kaçarak birlikte oldukları için vahşice katledilen ve çukura gömülen çiftin resmi nikah kıydıkları edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Cenazesi defnedilen Osman Çelik'in babası , ''gelinimizi de defnetmek istedik ancak kimliği değişmediği için teslim etmediler'' dedi.
Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana gelmiş, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuıştu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuştu.
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