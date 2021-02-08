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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Genç çift, sokak sokak gezip görev başındaki ekiplere tatlı ve gazoz ikram etti

Genç çift, sokak sokak gezip görev başındaki ekiplere tatlı ve gazoz ikram etti

Genç çiftin elinde tatlı tepsisi ve gazoz şişeleri ile gezmesi

Hastane Jandarma Polis Merkezi Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri 

-Çiftin polis merkezine görmesi
-Polislere tatlı ve gazoz ikram etmeleri
-İtfaiye müdürlüğünde itfaiye erlerine tatlı ve gazoz ikramı
-Hastanede sağlık çalışanlarına ikram
-Hastane temizlik görevlilerine ikram
-Hastane jandarma ve polise ikram
-Sokakta gördükleri ekiplere ikram
-Genç çift ile röportaj
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da lokanta işletmeciliği yapan genç çift kapı kapı, sokak sokak gezerek kısıtlamada görev yapan emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine tatlı, gazoz ve su ikramında bulundu. Aksaray’da lokanta işletmeciliği yapan Mehmet Keleşoğlu (35) ve eşi Fatma Keleşoğlu (32), Korona Virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı görev başında olan polis, jandarma, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerine ziyaret ederek hem moral verdi, hem de tatlı, gazoz ve su ikramında bulunarak çalışmalarında kolaylık diledi. Ellerinde tepsi, gazoz ve su şişeleri ile kapı kapı, sokak sokak gezen genç çift yollarda görev yapan polis ekiplerini de unutmadı. Polis merkezi, itfaiye müdürlüğü, eğitim ve araştırma hastanesini ziyaret eden genç çift önüne gelen herkese ikramda bulundu. “Onlar için bir şeyler yapmak istedik” Lokanta işletmecisi Mehmet Keleşoğlu tatlı ve yemek ikramında bulunduklarını belirterek, “Biz bu etkinliği sürekli yapmayı düşünüyoruz. Haftada 3-4 kere böyle devlet görevlilerine, polislerimize, bekçilerimize, temizlik görevlilerimize, hastanelerimize tatlı ikram ediyoruz, yemek ikram ediyoruz. Bu etkinliği herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.
Eşi Fatma Keleşoğlu ise, “Bu saatte bizim için nöbet tutan tüm sağlık çalışanlarına, tüm polislerimize ve itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar dışarıda bizim için nöbet tutarken bizde onlar için bir şeyler yapmak istedik. Bütün herkese afiyet olsun teşekkür ederiz” dedi.

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